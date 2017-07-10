8 مناطق في المملكة تتعرض لرياح نشطة وأتربة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أطلق النظام الآلي للإنذار المبكّر، تنبيهات عدة شَمِلت 8 مناطق، لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة تتسبّب في تدني مدى الرؤية الأفقية اليوم الإثنين.

ففي مناطق: الحدود الشمالية وتبوك والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة (رنية والقنفذة)، والرياض (وادي الدواسر)، والقصيم، وجازان، أصدر النظام تنبيهاً لحالة رياح نشطة وأتربة مُثارة بدأت من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الـ 9 مساء اليوم؛ واصفاً الحالة بنشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية مع توقع ظهور السحب الرعديّة على مرتفعات منطقة جازان.