 8 مناطق في المملكة تتعرض لرياح نشطة وأتربة - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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8 مناطق في المملكة تتعرض لرياح نشطة وأتربة

8 مناطق في المملكة تتعرض لرياح نشطة وأتربة
نايف السالم(صدى):

أطلق النظام الآلي للإنذار المبكّر، تنبيهات عدة شَمِلت 8 مناطق، لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة تتسبّب في تدني مدى الرؤية الأفقية اليوم الإثنين.

ففي مناطق: الحدود الشمالية وتبوك والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة (رنية والقنفذة)، والرياض (وادي الدواسر)، والقصيم، وجازان، أصدر النظام تنبيهاً لحالة رياح نشطة وأتربة مُثارة بدأت من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الـ 9 مساء اليوم؛ واصفاً الحالة بنشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية مع توقع ظهور السحب الرعديّة على مرتفعات منطقة جازان.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 7270 ] نشر منذ 18 ساعة

الله يعينهم
ويعيننا على الحر

[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 17 ساعة

اللهم اجعلها خيراً لاشراً ,, آمين ,,

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