بخاخات الأنف بها كيميائيات قاتلة - صحيفة صدى الالكترونية

بخاخات الأنف بها كيميائيات قاتلة
المفوضية الأوروبية طالبت المفوضية الأوروبية ببروكسيل، بضرورة إجراء رقابة صارمة على مادة فورانيلفنتانيل الكيميائية، بعد أن أثبتت التقارير الطبية بتسببها في وفاة بعض الأشخاص.
وأوضحت المفوضية أن تقريرًا أوروبيًا عن الأدوية صدر مؤخرًا أشار إلى وجود صلة بين فورانيلفنتانيل وما لا يقل عن 23 حالة وفاة وتسمم أحد عشر شخصًا.
وذكر التقرير أيضًا أن الدواء يتم إساءة استخدامه بغرض التأثير النفسي،ولكنه في حالة الإدمان على العقار أو تناول جرعة زائدة منه، فسيؤدي ذلك إلى بطء في التنفس.
وأشارت ” دويتشلاند فونك ” اذاعة ألمانية إلى أن التحذير يخص فقط بخاخات الأنف التي يتم ترويجها لأغراض مخدرة وليس تلك التي تباع في الصيدليات.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 18 ساعة
الله يكفينا الشر …
alfahd42[ عدد التعليقات: 7271 ] نشر منذ 18 ساعة
افا ليه كثير يستخدمونها
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4545 ] نشر منذ 11 ساعة
هالبخاخ له فتره طويله في صيدليات المستشفيات الحكوميه والاهليه بعد ما انتشرت وبيع منها كميات كبيره واستعمله كثيرين اليوم تحذرون من استعماله ولا بس المسلمين والعرب فئران تجارب لكم يالاوروبيين