بخاخات الأنف بها كيميائيات قاتلة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

المفوضية الأوروبية طالبت المفوضية الأوروبية ببروكسيل، بضرورة إجراء رقابة صارمة على مادة فورانيلفنتانيل الكيميائية، بعد أن أثبتت التقارير الطبية بتسببها في وفاة بعض الأشخاص.

وأوضحت المفوضية أن تقريرًا أوروبيًا عن الأدوية صدر مؤخرًا أشار إلى وجود صلة بين فورانيلفنتانيل وما لا يقل عن 23 حالة وفاة وتسمم أحد عشر شخصًا.

وذكر التقرير أيضًا أن الدواء يتم إساءة استخدامه بغرض التأثير النفسي،ولكنه في حالة الإدمان على العقار أو تناول جرعة زائدة منه، فسيؤدي ذلك إلى بطء في التنفس.

وأشارت ” دويتشلاند فونك ” اذاعة ألمانية إلى أن التحذير يخص فقط بخاخات الأنف التي يتم ترويجها لأغراض مخدرة وليس تلك التي تباع في الصيدليات.