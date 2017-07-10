الصحة: الطب المنزلي قدم خدمات لـ700 ألف مريض في 4 أشهر - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الصحة عن تقديمها لخدمات الطب المنزلي لعدد 71254 مريضاً، وذلك حتى نهاية الربع الأول من هذا العام 2017 م.

وأوضحت أنه أيضا تم تنفيذ عدد 1.428.090 زيارة للمرضى في منازلهم من خلال 349 فريقاً طبياً، وذلك منذ إطلاق الخدمة في عام 2009 م، كما بلغ عدد المستشفيات المطبّقة لبرنامج الطب المنزلي 206 مستشفيات.

ويستهدف البرنامج المحتاجين للرعاية التلطيفية والرعاية النفسية ومرضى السكري ومرضى القرحات السريرية والجروح ومحتاجي التغذية الأنبوبية أو مرضى إصابات الجهاز العصبي والجلطات الدماغية.

ويُقدم البرنامج مجموعة من الأنشطة والخدمات الطبية (علاجية، وقائية، تأهيلية وتوعوية واجتماعية) لفئات معيّنة من المرضى بين أهليهم وذويهم في أماكن إقامتهم وفق معايير وآلية عمل محدّدة.