تميم يخدع القطريين ويستثمر أموالهم باسم الحمدين - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

أهمل النظام القطري الشعب واستثمر المال لتحقيق مصالحة الشخصية بدلا من توظيفه في الخدمة السياسية وخدمة الشعب، واستحوذت الحكومة على الشركات الدولية الكبرى و شراء النصيب الأكبر من أسهمها ، تنفيذا لتوجيهات الحمدين ( حمد بن خليفة وحمد بن جاسم ) إلا أكبر دليل على رغبة وتخطيط الحكومة القطرية للسيطرة على قتصاديات الدول المؤثرة فى صناعة القرار العالمى .

ومن بريطانيا مرورا بفرنسا والمانيا وتركيا ثم إلى إيران وصولا إلى دول المغرب العربى ثم هبوطا إلى السودان وشرق إفريقيا تتحكم حكومة قطر فى أسهم وحصص أهم الصناعات والشركات والمؤسسات والمراكز التجارية الكبرى .

وفى الوقت الذى تزعم فيه حكومة ” تميم ” بان كل هذه الاستثمارات تدار باسم الشعب القطرى ولصالحه ، تجرى تحقيقات موسعة الآن بشأن هوية هذه الاستثمارات ومن يقوم بتوجيها ويستفيد من عوائدها ، بعد أن تردد بقوة أن معظم هذه الاستثمارات الخارجية القطرية مسجل باسم الحمدين ( حمد بن خليفة وحمد بن جاسم ) وهو أمر خطير قد يسقط الإقتصاد القطرى مع أول إنشقاق أو إختلاف.

ويتوقع مراقبون إقتصاديون أن ينهار الاقتصاد القطرى مع أول هزة سياسية وشيكة تكشف المستور وتعرى النظام القطرى ، كما تكشف للشعب الشقيق مدى كذب حكومته التى تدعى دائما إنها تستثمر أمواله لصالحه وهى فى الحقيقة ـ وحسب تقارير إسخباراتية دولية ـ توجه أرباح وعوائد تلك الأموال المسجلة باسم (الحمدين) لدعم جماعة الاخوان وإيواء قياداتها، إضافة إلى تمويل الأنظمة الإرهابية التى تعمل ضد مصالح الدول العربية والخليجية.

وتقدر قيمة الاستثمارات والصفقات الخارجية التي أبرمتها قطر خلال عام 2015بنحو 27.32 مليار دولار، موزعة على 18 دولة عربية وأجنبية شملت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهونج كونج وأستراليا وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية، وسلطنة عمان والأردن والمغرب وسويسرا وفرنسا واليابان والنمسا وكوبا وتركيا واسكتلندا.

وجاء السوق الأمريكي في المرتبة الأولى في حجم اهذه الصفقات بقيمة ا 9.153 مليارات دولار، تلاه السوق البريطانى 8 صفقات استثمارية أبرمت خلال نفس العام بلغت قيمتها 7.857 مليارات دولار، في حين إتجهت الصفقات الأخرى لاسواق فرنسا وإيطاليا وأستراليا وكوبا وهونج كونج.

ورغم أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر قائمة الاستثمارات الخارجية القطرية ، إلا أن بريطانيا تعد المحطة الأبرز باعتبار لندن الملاذ الأول والآمن لقيادات وعناصر جماعة الاخوان الإرهابية والجماعات والعصابات والشخصيات الهاربة و التى تتخذ من الدين غطاء لأهدافها المسمومة وعملياتها الإجرامية المشبوهة ضد أوطانها الاصلية .

ولأن الحمدين ( بن خليفة وبن جاسم ) يدركان جيدا دور البنوك فى توجيه إقتصاد أى دولة ، سعيا بكل قوة لرفع قيمة حصة قطر فى أسهم بنك باركليز إلى 6 بالمئة ، و22 بالمئة من أسهم البورصة البريطانية، كما سعيا لشراء عدد كبير من أسهم متاجر التجزئة “ سانسبري ” ، وبرج “ ذا شارد ”، ومتاجر “ هارودز ” ، بالإضافة إلى عدد من الفنادق والعقارات الفخمة في لندن.

ووفقا لمصادر لا يفعل كل منهما ذلك من فراغ ، وإنما بهدف التأثير على حكومات الدول وتوجيه قراراتها لصالح أغراض خفية.

وقد تحقق ذلك واقعيا خلال عام 2014، عندما ضغطت الحكومة القطرية ، مستغلة نفوذها الاقتصادى ، وحالت دون تصنيف جماعة الاخوان على إنها إرهابية رغم إدانة التحقيقات التى أجرتها الحكومة البريطانية بقيادة السفير البريطاني السابق في السعودية سير جون جينكينز لجماعة الإخوان المسلمين وكشفه لأنشطتها الإرهابية فى بريطانيا وعدد من الدول الأخرى .

واستغلت قطر هذا الموقف ، واسرعت لرفع حجم تجارتها مع لندن ليصل فى السنوات الأخيرة لاكثر من خمسة مليارات جنيه إسترلينى او ما يعادل (6مليارات دولار) تقريبا.

وفى مارس الماضى نظمت قطر منتدى إقتصادى كبيرفى لندن كشفت أوراقه عن إستثمار حكومة قطر ما يقارب الـ35 مليار جنيه إسترليني (44 مليار دولار أميركي) في المملكة المتحدة، ووجود أكثر من 600 شركة بريطانية تعمل في قطر.

يشار إلى أن إجمالى الصادرات البريطانية إلى قطر بلغ 2.613 مليون جنيه إسترليني، بينما بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى بريطانيا 2.721 مليون جنيه».

وبينما وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الدوحة وطهران نحو 3.1 مليار دولار، إرتفع حجم التبادل التجاري بين الدولتين إلى 400 مليون دولار ، عززته اتفاقية المنطقة الاقتصادية الحرة المبرمة بين البلدين .