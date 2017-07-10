قطر المركزي : 340 مليار دولار قيمة الاحتياطي النقدي - صحيفة صدى الالكترونية

الدوحة(صدى):

أعلن عبدالله بن سعود آل ثاني ” محافظ مصرف قطر المركزي ” ، قيمة الاحتياطي النقدي القطري، وذلك للإيحاء بأن الدوحة قادرة على مواجهة إجراءات المقاطعة، التي اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

وقال ” آل ثاني إن بلاده تملك احتياطيا يبلغ 340 مليار دولار، من بينها أرصدة صندوقها للسيادة الوطنية .

وتابع أن مصرف قطر المركزي يملك احتياطيات نقدية تبلغ 40 مليار دولار، بالإضافة إلى الذهب، وأن هيئة الاستثمار القطرية تملك احتياطيات تبلغ 300 مليار دولار يمكن تسيلها ورد ذلك لحديثه لمحطة ” سي. إن. بي .سي ” .

جاء ذلك رداً على تراجع الأسهم، وتذبذب قيمة الريال القطري في الأسواق الدولية .

ويذكر أن تراجع الأسهم القطرية، وانهيارالريال في السوق الفورية منذ أن مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب .