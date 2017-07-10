⁠⁠⁠⁠⁠الاتحاد يخطط للتعاقد مع هزازي بعد قرار محكمة الكاس - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تخطط للتعاقد مع المهاجم نايف هزازي إلى جانب التعاقد مع لاعبين أجنبيين أحدهما مهاجم، والآخر قلب دفاع، وذلك وفق حاجات الفريق الفنية التي حددها الجهاز الفني بقيادة المدرب سييرا في اجتماعه مع الإدارة الاتحادية أخيرا.

وأضافت المصادر أن الإدارة تنتظر تعليق عقوبة المنع من تسجيل لاعبين محترفين محليين وأجانب من خارج النادي، في جلسة الأربعاء القادم في محكمة الكاس الرياضية الدولية للسعي في تنفيذ خططها.