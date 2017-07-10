بالفيديو.. اقتحام مطعم وسرقته بدون سلاح في سيهات - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. اقتحام مطعم وسرقته بدون سلاح في سيهات
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للحظة اقتحام ملثمون أحد المطاعم بمدينة سيهات بالمنطقة الشرقية، وسرقوا ماكينة النقود ومبالغ مالية مستغلين وجود عامل بمفردة ليلا.
ووثقت كاميرا المراقبة بالمطعم عملية السرقة التي تعرض لها المطعم، حيث دخل ثلاثة أشخاص ملثمين غير مسلحين ويرتدون قفازات في أيديهم، وقام أحدهم بأخذ ماكينة النقود، فيما قام الآخران بفتح أحد الأدراج وسرقة بعض الأوراق النقدية.
alfahd42[ عدد التعليقات: 7270 ] نشر منذ 18 ساعة
منهم وفيهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 7270 ] نشر منذ 18 ساعة
بيصيدونهم
قم بس قم🎭[ عدد التعليقات: 9859 ] نشر منذ 18 ساعة
المفروض عمل أبواب إلكترونيه وربطها باتصال الشرطه مع تحديد الموقع مجرد دخول الص للمتجر او المطعم يتم قفل الباب بزر معين يتواجد عند الكاشير بس العالم مفهيه ومخليتها سبيل شفتو كيف دخل بكل ثقه المحل واخد صندوق الكاشير اكيد انهم مدعومين
نفرات[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 12 ساعة
من عنون المقال كنه يقول ليش بدون سلاح