بالفيديو.. اقتحام مطعم وسرقته بدون سلاح في سيهات - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للحظة اقتحام ملثمون أحد المطاعم بمدينة سيهات بالمنطقة الشرقية، وسرقوا ماكينة النقود ومبالغ مالية مستغلين وجود عامل بمفردة ليلا.

ووثقت كاميرا المراقبة بالمطعم عملية السرقة التي تعرض لها المطعم، حيث دخل ثلاثة أشخاص ملثمين غير مسلحين ويرتدون قفازات في أيديهم، وقام أحدهم بأخذ ماكينة النقود، فيما قام الآخران بفتح أحد الأدراج وسرقة بعض الأوراق النقدية.

