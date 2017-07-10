معاذ يقترب من التوقيع للفيحاء مقابل ستة ملايين ريال - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر أن الدولي حسن معاذ الظهير الأيمن في الفريق الأول لكرة القدم بالشباب اقترب من التوقيع مع نادي الفيحاء مقابل ستة ملايين ريال لمدة عامين، بعد حصوله على المخالصة المالية من ناديه.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن ” جالكا ” المدرب الروماني، قد طالب بحضور معاذ، وسيتم التوقيع معه مساء اليوم الاثنين، وسيلتحق بمعسكر الفريق الفيحاوي في النمسا.

وكان معاذ قريبًا من التوقيع للهلال، بعد حصوله على المخالصة، عقب أن عرضه وكيل أعماله على الإدارة الهلالية، لكن الأرجنتيني دياز مدرب الفريق الهلالي رفض فكرة التعاقد معه، راغبًا في عدم جلب أي لاعب محلي، والاكتفاء بمهاجم أجنبي ليغلق معه ملف التعاقدات.

وأضافت المصادرأن إدارة الشباب ستقوم بتوفير مبلغ صفقة معاذ من أجل التعاقد مع الدولي ناصر الشمراني، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، حيث طلبت الإدارة الهلالية ثمانية ملايين ريال من أجل التنازل عنه.