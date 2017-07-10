بالصور.. ضبط مصنع للخمور بإحدى مزارع صفوى - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

ضبطت دوريات قوة الطوارئ للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، مصنع خمور يديره عشرة أشخاص من جنسيات مختلفة بإحدى مزارع محافظة صفوى، وعثر بحوزتهم نحو 9938 ريالاً.

وتضمنت المضبوطات 21 برميلاً ” سعة ألف لتر ” معبّأة بمادة الخميرة، و13 برميلاً ” سعة ألف لتر ” فارغاً جاهزاً للتخمير، وسبعة براميل للتقطير سعة ” 200 لتر ” معبّأة بمادة العرق المُسكر، إضافة إلى 14 قارورة معبّأة بالعرق المُسكر جاهزة للتوزيع، و17 كرتونة خميرة جاهزة، ومواد أخرى تستخدم في تصنيع الخمور.

ونفّذت الدوريات عمليات عدة خلال الأيام الماضية، تمكّنت خلالها من إلقاء القبض على 31 مجهولاً من الجنسيتين الإثيوبية والصومالية، و65 شخصاً مخالفاً لنظامَيْ العمل والإقامة من مختلف الجنسيات، إضافة إلى ضبط سبع حالات تزوير هوية مقيم، ومطلوبين اثنيْن لجهات حكومية من الجنسية السودانية.

كما ألقت الدوريات ذاتها القبض على وافد بنجلاديشي يبيع لحوماً مجهولة المصدر لعمالة وافدة ،وضبطت بحوزته ثلاجتين كبيرتين مليئتين باللحوم المجهولة، وتمّ تسليمه إلى بلدية مركز السعيرة التابعة لحفر الباطن.