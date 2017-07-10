حقيقة بيع " كبدة حمار " بأحد مطاعم الأفلاج - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

طالب عدد من أهالي محافظة الأفلاج بتشديد الرقابة على المحلات والمطاعم والبوفيهات حيث نشرت مواقع التواصل الاجتماعي، محضر القبض على وافد يمني حاول إيصال كبدة من خارج المحافظة لأحد البوفيهات بمحافظة الأفلاج، وقد وصفها أحد المغردين بأنها ” كبدة حمار ” .

وأوضح مصادرببلدية الأفلاج أن الجهات الأمنية بالمحافظة قامت باستدعاء المراقب الصحي ببلدية البديع، وبعد فحص العينة تبين أن الكبدة ” كبدة غنم وكبدة حاشي ” وسليمة لكنها تعرضت لحرارة الجو وأصبحت غير صالحة للاستخدام الآدمي وتم إتلافها.

وأشار المصدر أنه لا يسمح بجلب الكبدة من خارج المحافظة، نافيًا ما يشاع حول كونها كبدة حمار .

وقال المصدر: اعتراف السائق بجلب الكبدة لعدة بوفيهات داخل المحافظة، وأنه تم ضبط هذه الكبدة مجهولة المصدر وتم تطبيق النظام بحقه.