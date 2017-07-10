بالصور.. الجهات الأمنية تحقق في وفاة طفلين حرقا بمنزلهما بالعارضة - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. الجهات الأمنية تحقق في وفاة طفلين حرقا بمنزلهما بالعارضة
توفى طفلان نتيجة اختناقهما في حريق اندلع مساء أمس بمنزل في العارضة، ونتجية لكثافة الدخان توفي الطفلان داخل المنزل.
من جانبه قال المقدم يحيى القحطاني المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، إنه وردنا بلاغ عن حريق بمنزل بمحافظة العارضه وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة احتراق غرفة بمنزل مكون من دور واحد، حيث تم مباشرة الحادث من قبل الفرقة والسيطرة على الحريق والعمل على طرد الدخان وعمل التهوية اللازمة.
وأضاف أنه تم إخراج طفل عمره 6 سنوات وطفلة عمرها 4 سنوات -سعوديي الجنسية- من المنزل، حيث كانا محتجزين ومصابين باختناق نتيجة لكثافة الدخان وتم نقلهم للمستشفى، مبينا بأنه بعد الكشف عليهما بالمستشفى واتضح وفاتهما اختناقا والتحقيق ما زال جاري لمعرفة أسباب الحريق.
alfahd42[ عدد التعليقات: 7270 ] نشر منذ 18 ساعة
يارب لطفك
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17156 ] نشر منذ 18 ساعة
أنا اقول لكم الأسباب
الأم هبلا والأب اهبل منها
ماكان نسمع بالحوادث للأطفال الا بالنادر
الا من يوم دخلت علينا مواقع التواصل الأجتماعي
الواتس والتويتر والسناب ووووووووو.
وإذا بيستمر الحال على ماهو علية
فسننقرض قريب جدآ.
alfahd42[ عدد التعليقات: 7270 ] نشر منذ 18 ساعة
لاحول ولا قوة الا بالله
وش يدريك يا القرني يمكن غير موجودين ولا فيهم شي
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17156 ] نشر منذ 16 ساعة
يمكن ويمكن ناسين أنهم خلفو عيال بالأصل.
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17156 ] نشر منذ 16 ساعة
والله العظيم قلبي يعورني عليهم الصغار ذولي
يخي أطفال مالهم حول ولاقوة
قسم بالله فبعض الدول يهتمون حتى بالحيوانات والقطاوة
مو اطفال حيوانات
عايشه احسن من وضع الاطفال عندنا
لكن الشكوى لله بس
مهما كان ماتترك عيالك بروحهم فالبيت
الغاز خطر
التوصيلات الكهربائية خطر
الدرايش خطر
الدرج خطر
السطح خطر
السكاكين فالمطبخ خطر
البانيو خطر
كل شي خطر عليهم إذا ماانتبهت لهم
إذا منت قد المسؤلية لاتخلف
ولاتتزوج بالاصل.
هذيلن امانه في اعناق كل اب وام
لكن تكلم مين.