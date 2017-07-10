بالصور.. الجهات الأمنية تحقق في وفاة طفلين حرقا بمنزلهما بالعارضة - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

توفى طفلان نتيجة اختناقهما في حريق اندلع مساء أمس بمنزل في العارضة، ونتجية لكثافة الدخان توفي الطفلان داخل المنزل.

من جانبه قال المقدم يحيى القحطاني المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، إنه وردنا بلاغ عن حريق بمنزل بمحافظة العارضه وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة احتراق غرفة بمنزل مكون من دور واحد، حيث تم مباشرة الحادث من قبل الفرقة والسيطرة على الحريق والعمل على طرد الدخان وعمل التهوية اللازمة.

وأضاف أنه تم إخراج طفل عمره 6 سنوات وطفلة عمرها 4 سنوات -سعوديي الجنسية- من المنزل، حيث كانا محتجزين ومصابين باختناق نتيجة لكثافة الدخان وتم نقلهم للمستشفى، مبينا بأنه بعد الكشف عليهما بالمستشفى واتضح وفاتهما اختناقا والتحقيق ما زال جاري لمعرفة أسباب الحريق.

