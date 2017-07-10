اتهام أردوغان بارتكاب جرائم حرب ومطالبات باعتقاله في السويد - صحيفة صدى الالكترونية

ستوكهولم(صدى):

تقدم عدد من البرلمانيين السويديين، ببلاغ لنيابة استوكهولم الدولية ضد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ومسئولى حكومة حزب العدالة والتنمية بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، مطالبين باعتقالهم فى حال دخولهم الأراضى السويدية.

وأضاف البلاغ أن الرئيس التركى ومسئولين من حكومة حزب العدالة والتنمية يتحملون مسئولية القتل والمذابح التي شهدتها مدن شرناق وجزرة وسيلوبى وسور ذات الأغلبية الكردية الواقعة بجنوب شرق تركيا فى الفترة بين يوليو2015 وديسمبر 2016، مستندين إلى الصور المرفقة بتقارير الأمم المتحدة ومنظمة العدل الدولية وجمعية ” المظلوم ” التركية وجمعيات حقوق الإنسان.