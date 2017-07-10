اتهام أردوغان بارتكاب جرائم حرب ومطالبات باعتقاله في السويد - صحيفة صدى الالكترونية

اتهام أردوغان بارتكاب جرائم حرب ومطالبات باعتقاله في السويد
تقدم عدد من البرلمانيين السويديين، ببلاغ لنيابة استوكهولم الدولية ضد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ومسئولى حكومة حزب العدالة والتنمية بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، مطالبين باعتقالهم فى حال دخولهم الأراضى السويدية.
وأضاف البلاغ أن الرئيس التركى ومسئولين من حكومة حزب العدالة والتنمية يتحملون مسئولية القتل والمذابح التي شهدتها مدن شرناق وجزرة وسيلوبى وسور ذات الأغلبية الكردية الواقعة بجنوب شرق تركيا فى الفترة بين يوليو2015 وديسمبر 2016، مستندين إلى الصور المرفقة بتقارير الأمم المتحدة ومنظمة العدل الدولية وجمعية ” المظلوم ” التركية وجمعيات حقوق الإنسان.
أبو مصعب[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 18 ساعة
يحاربون أي شخصية مسلمة
الكفر ملة واحدة
إلى الأمام بإذن الله ـ أوردوغان ـ تركيا 2023
حين تنتهي معاهدة ال 100 عام
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17156 ] نشر منذ 18 ساعة
راااااااح فيها راع الشورما😂😂😂😂
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 172 ] نشر منذ 18 ساعة
هذا مجرد بلاغ من برلمانيين سويديين لنيابة استوكهولم الدولية ولم يتم أتخاذ القرار بعد
“قدم عدد من البرلمانيين السويديين، ببلاغ لنيابة استوكهولم الدولية ضد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ومسئولى حكومة حزب العدالة والتنمية بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، مطالبين باعتقالهم فى حال دخولهم الأراضى السويدية”
هناك فرق بين تقديم بلاغ و أتخاذ قرار ” مثل حالة الرئيس البشير”
توجد مصالح بالمليارات بين السويد و تركيا
alfahd42[ عدد التعليقات: 7271 ] نشر منذ 18 ساعة
اذا بغوه شالوه
أبو مصعب[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 18 ساعة
ههههههههه
مسكين … هذه دولة حقوقية قانونية
وبين تركيا والسويد مصالح مشتركة
وعلاقات دبلوماسية
وش العقليات هذي … لز
أبو مصعب[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 18 ساعة
لزوم نعلم شيخ القبيلة
الابهاوي[ عدد التعليقات: 217 ] نشر منذ 18 ساعة
راح فيها المليس
قنا ارك ارك
عيا
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 17 ساعة
يستاهل مايجيه مؤجج الفتنه والمطبل لها ,,