بدء القبول السنوي بجامعة حائل اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

طالبت جامعة حائل، خريجي وخريجات الثانوية العامة الراغبين في الدراسة بها للعام الدراسي المقبل، الحساب البنكي ” الآيبان ” ، في الخطوة الرابعة في العنوان الدائم من خطوات التسجيل عند التسجيل عبر موقعها الإلكتروني.

وبدأت الجامعة القبول السنوي، اليوم الإثنين 16 / 10 / 1438هـ عند الساعة الحادية عشرة صباحا، فتح باب القبول لخريجي وخريجات الثانوية العامة للقبول بالدراسة فيها للعام الدراسي المقبل، فيما ينتهي الساعة 11 مساء الخميس 26 / 10/ 1438هـ.

وحدد مجلس الجامعة 75 % وأكثر للمنافسة في القبول في المسار ، و70 % وأكثر للمنافسة في القبول في المسار الهندسي والإنساني، فيما حددت من 60 % – 70 % للقبول في دبلوم كلية المجتمع.

وأشار عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور الأدهم اللويش، إلى أن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للمنح الداخلية والخارجية للطلاب غير السعوديين, يبدأ اليوم الإثنين 16 / 10 / 1438هـ،وسيكون التقديم يدوياً بمقر عمادة شؤون الطلاب بجامعة حائل وحدة المنح.