استئصال الغدة الدرقية دون جراحة في مستشفى حفر الباطن - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أجرى فريق قسم جراحة المناظير بمستشفى حفر الباطن المركزي عملية نوعية لمريضة، بعد عمل الفحوص المخبرية على الأنسجة، واتضح وجود ورم حميد بالفص الأيسر مع وجود تحولات سرطانية في المراحل الأولى، واستكمال جميع الإجراءات الطبية تم إجراء العملية.

وكانت العملية عبارة عن استئصال للغدة الدرقية من خلال المنظار، من خلال ثلاث فتحات في منطقة الصدر تم من خلالها استئصال الغدة الدرقية مع الحفاظ على العصب الصوتي والغدد الجار درقية.

وتماثلت المريضة للشفاء، وخرجت من المستشفى بعد عمل كل الإجراءات العلاجية والمتابعة الدورية