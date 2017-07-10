وظائف شاغرة للسعوديين من حملة الماجستير بجامعة الملك فيصل - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الملك فيصل عن توافر وظائف شاغرة لحملة الماجستير، وترغب في شغلها بمواطنين ومواطنات في كليات الجامعة حسب مجموعة من التخصصات.

وقال عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور عبدالله بن حمود النفيعي إنه ستعطى الأولوية للمتميزين من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وكذلك خريجي الجامعات العالمية المرموقة التي تعترف بها وزارة التعليم العالي والجامعة.

وأشار النفعي إلى أن شروط القبول تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة للمتقدمين لكلية الطب، وشهادة البكالوريوس في طب الأسنان للمتقدمين لكلية طب الأسنان، شريطة ألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب، وأن يكون حاصلاً على جميع الدرجات العلمية بتقدير لا يقل عن ” جيد جداً “، مع ضرورة معادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم، وأن تكون جميع المؤهلات امتداداً للتخصص، وأن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام، بالإضافة لأن يكون حاصلاً على اختبار الرخصة الطبية السعودية (SLME) بالنسبة للمتقدمين على كلية الطب.

كما اشترطت الجامعة أيضاً أن يكون حاصلاً على معادلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالنسبة للمتقدمين على كلية طب الأسنان، وأن يكون حسن السيرة ولائقاً صحيّاً، بشرط اجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية، داعية من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة إلى التقديم عبر الموقع الإلكتروني للجامعة https://www.kfu.edu.sa/sites/Home/ اعتباراً من يوم غد الثلاثاء 17/ 10/ 1438هـ الموافق 11/ 7/ 2017م وينتهي الساعة الثالثة عصراً من يوم الجمعة 20/ 10/ 1438هـ الموافق 14/ 7/ 2017م علماً بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية .