المملكة تحتل الترتيب الثاني في قائمة أقوى الجيوش العربية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

احتلت القوات السعودية الترتيب الثاني في قائمة أقوى الجيوش عربياً، والرابع والعشرين على المستوى الدولي كقوة عسكرية ضاربة لعام 2017، وذلك وفق آخر تحديث لتصنيف أعلنه موقع “غلوبال فاير بور” الذي يعنى بالشؤون العسكرية.

وجاءت الولايات المتحدة في الترتيب الأول عالمياً، بينما حلّت القوات المسلحة المصرية في المركز الأول في صدارة الجيوش العربية، والعاشر عالمياً.

وجاء ترتيب الدول العربية الخمس الأولى في التصنيف على النحو التالي:

مصر: (10 عالمياً) مؤشر القوة 0.2676

السعودية: (24 عالمياً) مؤشر القوة 0.4302

الجزائر: (25 عالمياً) مؤشر القوة 0.4366

سوريا: (44 عالمياً) مؤشر القوة 0.7603

المغرب: (54 عالمياً) مؤشر القوة 0.8702

أما على الصعيد الدولي فقد حلت الولايات المتحدة أولاً تلتها روسيا ثانياً:

الولايات المتحدة: مؤشر القوة 0.857

روسيا: مؤشر القوة 0.0929

الصين: مؤشر القوة 0.0945

الهند: مؤشر القوة 0.1593

فرنسا: مؤشر القوة 0.1914