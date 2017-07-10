المملكة تحتل الترتيب الثاني في قائمة أقوى الجيوش العربية - صحيفة صدى الالكترونية

المملكة تحتل الترتيب الثاني في قائمة أقوى الجيوش العربية
احتلت القوات السعودية الترتيب الثاني في قائمة أقوى الجيوش عربياً، والرابع والعشرين على المستوى الدولي كقوة عسكرية ضاربة لعام 2017، وذلك وفق آخر تحديث لتصنيف أعلنه موقع “غلوبال فاير بور” الذي يعنى بالشؤون العسكرية.
وجاءت الولايات المتحدة في الترتيب الأول عالمياً، بينما حلّت القوات المسلحة المصرية في المركز الأول في صدارة الجيوش العربية، والعاشر عالمياً.
وجاء ترتيب الدول العربية الخمس الأولى في التصنيف على النحو التالي:
مصر: (10 عالمياً) مؤشر القوة 0.2676
السعودية: (24 عالمياً) مؤشر القوة 0.4302
الجزائر: (25 عالمياً) مؤشر القوة 0.4366
سوريا: (44 عالمياً) مؤشر القوة 0.7603
المغرب: (54 عالمياً) مؤشر القوة 0.8702
أما على الصعيد الدولي فقد حلت الولايات المتحدة أولاً تلتها روسيا ثانياً:
الولايات المتحدة: مؤشر القوة 0.857
روسيا: مؤشر القوة 0.0929
الصين: مؤشر القوة 0.0945
الهند: مؤشر القوة 0.1593
فرنسا: مؤشر القوة 0.1914
ahmed[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 14 ساعة
مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ egy♥pt ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
درع الاسلام والعروبه
اطول تاريخ لدوله مستمر في العالم منذ 7000 عام قبل الميلاد
اول جيش نظامي في العالم منذ عام 3400 قبل الميلاد .هذه نبذه بسيطه جدا .
اللهم ابعد عن بلادنا كل سوء واحمي المملكه ومصر وادم علينا امننا واماننا يارب العالمين.
براغى[ عدد التعليقات: 373 ] نشر منذ 10 ساعات
الجيش المصرى فخر العروبة ودرع العرب والمسلمين على مدار التاريخ ..وما المخططات التى تحاك ضده الا محاولات ياءيسة لا سقاط اخر درع للعرب ..حفظ الله مصر وجيشها وحفظ الله السعودية الحبيبة ونصر الله جيشها على الخوارج اعداء الامة
سبع الليل[ عدد التعليقات: 890 ] نشر منذ 7 ساعات
لابد من امتلاك الاسلحه النوويه البالوجيه القذره الرادعه سرا او علننا مهما كانت الظروف نتمنى ان تعلن قواتناامتلاكها حتى يطول كل شبر من اراضي العدو الايراني ودك كل موقع بكل سهوله في اي مكان من شعب االقطات المجوسي القذر.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2841 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يزيدهم قوه ونصر ويحفظ بلادي من كل شر😊💚