سياحة عسير تؤجل حفلات أبها الغنائية - صحيفة صدى الالكترونية

سياحة عسير تؤجل حفلات أبها الغنائية
أصدر مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير، بيان صحفي اليوم الاثنين، لتأجيل إقامة المتبقي من حفلات ليالي أبها الغنائية 2017 ضمن مهرجان ” أبها يجمعنا ” ، إلى وقت لاحق.
ولم يفصح المجلس في البيان المشترك الذي أصدره مع ” روتانا للصوتيات والمرئيات ” ، سبب التأجيل.
وكان الفنان محمد عبده قد أحيا أولى حفلات ليالي أبها الغنائية الجمعة الماضية، فيما كانت تجرى الاستعدادات لإقامة الحفل الثاني غداً الثلاثاء بمشاركة الفنان رابح صقر، وحفلين آخرين بمشاركة نخبة من المطربين.
عبدالله[ عدد التعليقات: 346 ] نشر منذ 18 ساعة
ايييه دخل اللي ما له دخل باللي ما يعنيه….الحين انتم dياللي معترضين على الحفل تحرومون كل شيء…خلاص لا تروح ما احد بياخذك من بيتك تحضر حفل غنائي…واللي بيروح ذنبه عليه ما احد حملك ذنوبه…والله حاله…
alfahd42[ عدد التعليقات: 7271 ] نشر منذ 18 ساعة
حلو موفقين لكل خير للبلاد والعباد
الابهاوي[ عدد التعليقات: 217 ] نشر منذ 17 ساعة
اول حفله محمد عبده
دخلها مليون واربع مائه الف
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 17 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,