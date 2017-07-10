سياحة عسير تؤجل حفلات أبها الغنائية - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

أصدر مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير، بيان صحفي اليوم الاثنين، لتأجيل إقامة المتبقي من حفلات ليالي أبها الغنائية 2017 ضمن مهرجان ” أبها يجمعنا ” ، إلى وقت لاحق.

ولم يفصح المجلس في البيان المشترك الذي أصدره مع ” روتانا للصوتيات والمرئيات ” ، سبب التأجيل.

وكان الفنان محمد عبده قد أحيا أولى حفلات ليالي أبها الغنائية الجمعة الماضية، فيما كانت تجرى الاستعدادات لإقامة الحفل الثاني غداً الثلاثاء بمشاركة الفنان رابح صقر، وحفلين آخرين بمشاركة نخبة من المطربين.