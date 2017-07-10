العثور على جثة متعفنة بحوش مهجور في جازان - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

عثر أحد الأشخاص على جثة متعفنة بأحد الأحواش بالقرب من السوق في منطقة جازان، ولم تحدد هويتها، وتباشر الجهات الأمنية التحقيق في الحادث.

وتلقت شرطة جازان بلاغاً من السكان المجاورين للحوش المهجور، يفيد بأن رائحة كريهة قادتهم إلى جثمان شخص وقد تحلل ما يدل على وفاته منذ فترة طويلة.

وانتقلت فرق أمنية مختصة للموقع، وتم العثور على الجثمان وحضرت الأدلة الجنائية، التي بدورها قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة والفحص المبدئي للجثمان قبل نقله إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى لاستكمال اللازم لاحقا وتحديد أسباب الوفاة والكشف عن هوية صاحبه.