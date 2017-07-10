المحكمة العليا في بريطانيا ترفض دعوى وقف تصدير الأسلحة إلى المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

المحكمة العليا في بريطانيا ترفض دعوى وقف تصدير الأسلحة إلى المملكة
رفضت المحكمة العليا في بريطانيا مطالبات حكومة المملكة المتحدة تعليق بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.
كانت الدعوى أقيمت من قبل الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة، وأعلنت بأن مبيعات بريطانيا من الطائرات المقاتلة والأسلحة إلى المملكة كانت سببا في كثير من المعاناة التي يشهدها اليمن، حسب زعمهم، وهو ما نفته المحكمة.
قم بس قم🤴🏽[ عدد التعليقات: 9859 ] نشر منذ 18 ساعة
وش قصدكم يعني حنامانعرف نستخدم السلاح ونقتل الابرياء لعنكم الله يامنافقين مفحوسين عشان السعوديه طنشتهم وشرت من بريطانيا🇬🇧
alfahd42[ عدد التعليقات: 7271 ] نشر منذ 18 ساعة
ان شاء الله بنشتري منهم ومن غيرهم اهم شي عندنا امن بلادنا وبلاد المسلمين
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17156 ] نشر منذ 18 ساعة
حتى لو وقفوا تصدير وبيع السلاح لنا هم الخسرانين
مابيحصلون مثلنا كااااااش
وتجار السلاح ياكثرهم🤗🤗
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 7 ساعات
فيه اسئناف