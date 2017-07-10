المحكمة العليا في بريطانيا ترفض دعوى وقف تصدير الأسلحة إلى المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

فهد العبدالله(صدى):

رفضت المحكمة العليا في بريطانيا مطالبات حكومة المملكة المتحدة تعليق بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

كانت الدعوى أقيمت من قبل الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة، وأعلنت بأن مبيعات بريطانيا من الطائرات المقاتلة والأسلحة إلى المملكة كانت سببا في كثير من المعاناة التي يشهدها اليمن، حسب زعمهم، وهو ما نفته المحكمة.