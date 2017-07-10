مأرب.. وفرصة توطين الاستثمار الهارب من جحيم الحوثيين - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

بعد أكثر من عامين بدأت محافظة «مأرب» شرقي اليمن، تتعافى مبكرا من الحرب، حيث أصبحت ملاذا آمنا لمئات آلاف النازحين الذين ساهموا في إعمارها، بعد أن ظلت منسية لعقود، رغم أهميتها التاريخية والاقتصادية.

لا يتجاوز سكان مدينة مأرب قبل الحرب، 33 ألف نسمة بحسب آخر الإحصائيات الحكومية، آوت خلال الأزمة أزيد من مليون نازح، بحسب تصريحات رسمية للسلطة المحلية، وأصبحت مقرا لمعظم قيادات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية.

الظروف الصعبة التي شهدتها المدينة بعد أن حاصرها الحوثيين في أبريل 2015، لم تمنعها من النهوض وتنفس الصعداء مجددا، مع نجاح الجيش من دحر الحوثيين من محيط المدينة حتى مديرية صرواح غربي المحافظة.

أصبحت مأرب ملاذا للمستثمرين والتجار، الفارين من جحيم الحرب، والذين ضاقوا ذرعًا بتصرفات الحوثيين في مناطق سيطرتهم وانتقلوا لمأرب، التي شهدت ازدهارًا كبيرًا في شتى المجالات.

ورغم أن تعداد النازحين يشكل ثقل على مأرب المحافظة الصغيرة ذات البنية التحتية المتواضعة، إلا أنهم في نفس الوقت يعتبرون فرصة لتستفيد من هذه الشريحة أو جزء من النازحين في تهيئة المناخ لاستثمار أموالهم، خاصة أن الاستثمار يبحث بشكل طبيعي عن الاستقرار.

ويرى اقتصاديون وأهالي في المحافظة، أنه يتوجب منح التسهيلات مثل إصدار التراخيص، وتسهيل إنشاء فروع للبنوك، والبحث عن منافذ خارجية لتسويق بعض المنتجات وتسهيل العلاقات مع المحافظات الشرقية كحضرموت وبعض الدول كالمملكة.

وظهرت عدد من المشاريع الجديدة في مأرب منذ تحريرها في 2015، بلغت 800 مشروع تجاري، وتنوعت ما بين شركات ومؤسسات تجارية وصناعية، ومقاولات، وكسارات أحجار، ومصانع مياه صحية، ومحلات تجارية، ومطاعم وفنادق، ومصانع طوب بناء وخرسانة جاهزة، ومحلات صرافة، وأسواق تجارية ومتنزهات، ومكاتب سفريات وسياحة وخدمات حج وعمرة.