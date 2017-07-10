القتل قصاصاً بأحد الجناة في الباحة - صحيفة صدى الالكترونية

واس(صدى):

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في الباحة، فيما يلي نصه :

قال الله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى )) الآية .

وقال تعالى (( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون )) .

أقدم / بركات بن محمد بن راجح الغامدي – سعودي الجنسية – على قتل / عبدالمعين بن حمزة بن ذاكر الغامدي – سعودي الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليه من مسدس عدة طلقات ودعسه بالسيارة إثر خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصا , وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً ، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ بركات بن محمد بن راجح الغامدي – سعودي الجنسية ـ اليوم الاثنين الموافق 16 / 10 / 1438هـ بمحافظة المخواه بمنطقة الباحة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.