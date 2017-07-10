الطرود القطرية المفخخة تطفو على السطح من جديد - صحيفة صدى الالكترونية

الطرود القطرية المفخخة تطفو على السطح من جديد
أعاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي نشر تفاصيل قضية الطرود القطرية المفخخة والتي كانت متجهة للولايات المتحدة الأمريكية وجرى اعتراضها في دبي وكانت تحوي قنبلة مخبأة في طابعة، أرسلت من صنعاء إلى الدوحة ومنها إلى دبي عبر الخطوط الجوية القطرية عام 2010.
وأثبتت تحقيقات شرطة دبي حينئذ أن الطرد الذي كان مرسلا للولايات المتحدة يحمل بصمات القاعدة، حيث كان يحوي مادة ترينيترات بنتيريثريتول المتفجرة كان معدا بطريقة متقنة بحيث تم إيصال دائرة كهربائية مغلقة بشريحة هاتف محمول أخفيت داخل الطابعة، وهي الطريقة التي استخدمت في محاولة فاشلة لتفجير طائرة فوق أراضي الولايات المتحدة في شهر ديسمبرمن العام 2009.
وبرر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إعادة نشر تفاصيل القضية للتذكير بأن النظام القطري ضالع في الإرهاب وتمويل الجماعات الإرهابية منذ زمن بعيد معيدين مقولة وزير الخارجية عادل الجبير بأن الكيل طفح من قطر.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 19 ساعة
الله يكفينا شرهم وشر من به شر ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 7271 ] نشر منذ 19 ساعة
لاحول ولا قوة الا بالله
ابو خالدداة[ عدد التعليقات: 731 ] نشر منذ 15 ساعة
يدعمون الارهاب العالمي بمليارات الدولارت ماهو المردود والارباح من صرف هذه المبالغ الكبيرة جدا بهذه المبالغ عمرو وطورو بلدكم بالتعليم والصناعة والتجارة الخ ياقادة قطر بدل صرف اموال لدعم الارهاب تذهب سدي لاتلقون الا دعوت الشعوب والمظلومين والمكلومين والايتام والمهجرين والارمل من اوطانهم بسبب دعمكم للارهاب