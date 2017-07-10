نجل ترامب يلتقي محامية روسية على صلة بالكرملين - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

ذكرت صحيفة ” نيويورك تايمز ” يوم الأحد، نقلا عن مستشارين للبيت الأبيض، أن دونالد ترامب الابن (الابن الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب)، تلقى وعدا بالحصول على معلومات تسيئ لهيلاري كلينتون قبل اجتماعه مع محامية روسية على صلة بالكرملين.

كما حضر الاجتماع الذي عقد في يونيو 2016، بعد أسبوعين من حصول دونالد ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري، كل من مستشار حملة ترامب آنذاك بول مانافورت وصهر الرئيس جاريد كوشنر، وفقا للصحيفة.

ويبدو أن الاجتماع هو أول تأكيد علني أن بعضا من أعضاء فريق حملة ترامب كانوا على ” استعداد لقبول المساعدة الروسية ” ، وفقا لما ذكرته ” نيويورك تايمز ” .

وأكد ترامب الابن الاجتماع مع المحامية الروسية ناتاليا فيسلنيتسكايا في برج ترامب.

وقال ترامب الابن في بيان نقلته صحيفة ” التايمز ” إنه ” بعد تبادل التحية، قالت السيدة إن لديها معلومات أن أشخاصا على صلة بروسيا يمولون اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي ويدعمون السيدة كلينتون ” .

وأضاف البيان ” كانت تصريحاتها غامضة وملتبسة وغير منطقية. ولم تقدم أي تفاصيل أو معلومات داعمة. واتضح سريعا أن ليس لديها معلومات ذات مغزى ” .

وقالت فيسلنيتسكايا يوم السبت في بيان نقلته صحيفة ” التايمز ” ، ” لم يتم التطرق على الإطلاق إلى الحملة الرئاسية ” خلال الاجتماع.

ونفى الرئيس ترامب بشدة وجود أي تواطؤ بين حملته وروسيا.

ويحقق كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) والكونغرس في ما إذا كان مسؤولي حملة ترامب تواطأوا مع مؤامرة الكرملين المزعمومة.

وجرى اللقاء مع فيسلنتسكايا في برج ترامب في نيويورك يوم 9 يونيو/حزيران 2016، بعد أسبوعين من حصول ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري.

وقال متحدث باسم الفريق القانوني للرئيس الأمريكي إن ترامب ” لم يكن على دراية بحدوث أي لقاء ولم يحضر أي لقاء ” بين نجله وبين المحامية الروسية.

ولم تصدر تعليقات من كوشنر ومانفورت على الأمر.

وقال محامي كوشنر إنه سبق له أن كشف عن الأمر في سجلات التصريح الأمني.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد علق برنامج للتبني ذكره ترامب جونيور عام 2012 بعد أن صوت الكونغرس بتمرير قانون يسمح للولايات المتحدة بوقف التأشيرات وتجميد الأصول المالية للمسؤولين الروس الذين يعتقد ضلوعهم في انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقالت فيسلنتسكايا، التي لعبت دورا رئيسا في تنظيم حملة ضد القانون، السبت إنه ” لم يتم نقاش أي شيء على الإطلاق بخصوص الحملة الانتخابية “.

وأضافت ” لم أتصرف قط نيابة عن الحكومة الروسية ولم أناقش أيا من هذه الأمور مع أي ممثل للحكومة الروسية “.

وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه ” من المحتمل أن يكون ” التدخل في الانتخابات قد جرى من قبل دول أخرى بخلاف روسيا وإن التدخل ” يحدث منذ أمد طويل ” .