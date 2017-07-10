قطر تشتري أقلاماً خليجية لترويج أكاذيبها - صحيفة صدى الالكترونية

قطر تشتري أقلاماً خليجية لترويج أكاذيبها
تتواصل المحاولات القطرية لترويج أكاذيبها وتبرير دعمها للإرهاب وتوفير الملاذات الآمنة للإرهابيين عبر خطط إعلامية مفضوحة توقعت مصادر ذات صلة فشلها.
وكشفت مصادر ” صدى ” أن قطر رصدت مبالغ كبيرة تعد بالميارات لشراء مساحات في الصحف ورقية وأقلام بعض الكتاب واستماع بعض البرامج الفضائية للوقف بجانبها فى أزمة المقاطعة.
وأوضحت هذه المصادر أن المخطط لم يحقق استجابات ملحوظة فيما يتعلق بتنفذيه في منطقة الخليج.
وفي نفس السياق قالت الكاتبة والناقدة الإماراتية مريم الكعبي، في تغريدة لها على تويتر: جميل اتهام الأقلام المدافعة عن أمنها بأنها ” أمنجية ” هي تخدم في النهاية وطنها وأمنه فماذاعمن تخصصوا في فتنة تخدم أعداء الوطن والأمة ما وصفهم؟، مشيرة إلى أن قطر تبحث باستماته عن أقلام خليجية تشتريها بالمال من أجل تسخيرها لتلميعها، وضرب العلاقة بين دول التحالف، سياسة الشيطان احذروها.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 20 ساعة
هذا ديدنهم ،،
,, الخداع والكذب لايُستغرب من اهل الخيانه والمراوغه ,,
رعد[ عدد التعليقات: 489 ] نشر منذ 20 ساعة
اسال الله ان علم فيهم الصلاح والخير لاهل الخليج ان يردهم الى الاحضان الخليجيه وان علم فيهم ومنهم الشر ان يبعدنا عنهم ويبعدهم عنا-
كان زمان[ عدد التعليقات: 837 ] نشر منذ 19 ساعة
الله يصلح الحال ….
alfahd42[ عدد التعليقات: 7272 ] نشر منذ 19 ساعة
افا عودنا على ياطير ياللي
alfahd42[ عدد التعليقات: 7272 ] نشر منذ 19 ساعة
انقول بيتعوذون من الشيطان وبيرجعون وهم يزيدون في بعدهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 7272 ] نشر منذ 19 ساعة
غبر يا ثور وعلى قرونك
الله يكرم القارئ
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 14 ساعة
أقلام حبر✒️ولا رصاص✏️🤔
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 14 ساعة
{ ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ }
عَنْ أَبِي ظَبْيَان عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : أَوَّل مَا خَلَقَ اللَّه الْقَلَم قَالَ اُكْتُبْ قَالَ وَمَاذَا أَكْتَب ؟✍🏼
قَالَ اُكْتُبْ الْقَدَر فَجَرَى بِمَا يَكُون مِنْ ذَلِكَ الْيَوْم إِلَى قِيَام السَّاعَة🌱
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 14 ساعة
آسمعك ياللي تناديني يابو قلب خلي؛
بس آنا ماني خلي القلب لجل آسكت وآجيـــگ/
الخلي ماهوب قلب من هيامگ ممتلي؛
الخلي قلب آدمي شافك ولا هام فيـــگك💞😍
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11245 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله سبحانه ناوي لهم الخساره الماديه لانهم لم يحمدو النعمه ويصرفونها في محلها الصحيح
حكومة قطر عندها مستشارين اعداء لها فعلا