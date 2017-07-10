قطر تشتري أقلاماً خليجية لترويج أكاذيبها - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

تتواصل المحاولات القطرية لترويج أكاذيبها وتبرير دعمها للإرهاب وتوفير الملاذات الآمنة للإرهابيين عبر خطط إعلامية مفضوحة توقعت مصادر ذات صلة فشلها.

وكشفت مصادر ” صدى ” أن قطر رصدت مبالغ كبيرة تعد بالميارات لشراء مساحات في الصحف ورقية وأقلام بعض الكتاب واستماع بعض البرامج الفضائية للوقف بجانبها فى أزمة المقاطعة.

وأوضحت هذه المصادر أن المخطط لم يحقق استجابات ملحوظة فيما يتعلق بتنفذيه في منطقة الخليج.

وفي نفس السياق قالت الكاتبة والناقدة الإماراتية مريم الكعبي، في تغريدة لها على تويتر: جميل اتهام الأقلام المدافعة عن أمنها بأنها ” أمنجية ” هي تخدم في النهاية وطنها وأمنه فماذاعمن تخصصوا في فتنة تخدم أعداء الوطن والأمة ما وصفهم؟، مشيرة إلى أن قطر تبحث باستماته عن أقلام خليجية تشتريها بالمال من أجل تسخيرها لتلميعها، وضرب العلاقة بين دول التحالف، سياسة الشيطان احذروها.