صورة كاذبة جمعت ترامب وبوتين وأردوغان - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

مما لا شك فيه أن مواقع التواصل الاجتماعي مصدراً هاماً للأخبار، وفي نفس الوقت قنوات سهلة لترويج الأخبار وهمية وكاذبة ومغرضة كذلك أيضاً الصور.

ويأتي المثال على ذلك الصور الكاذبة التي انتشرت مؤخرًا، ملتقطة من اجتماعات قمة العشرين التي انعقدت في مدينة هامبورج الألمانية يومي الجمعة والسبت الماضيين.

حيث تظهر الصورة الحقيقية الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يستمع إلى حديث من وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقعد بلاده بالقمة مستمعاً لحديث أوغلو مثل ترامب.

وظهر مقعد فارغ يفصل بين مقعد لأمريكا الذي كان يشغله ترامب، ومقعد تركيا الذي يجلس عليه أردوغان، ويعودالمقعد الفارغ إلى دولة بريطانيا.

استطاع هواة الفوتوشوب على مواقع التواصل وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغما عنه في مقعد بريطانيا الفارغ، وهو ما أضاف عنصر إثارة للصورة وزاد من معناها ونشرها على مواقع التواصل.

