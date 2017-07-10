⁠⁠⁠⁠⁠إلغاء حكم الإعدام لاثنين في إيران بتهمة اختلاس 2.7 مليار دولار - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

رفضت المحكمة العليا في إيران، اليوم، المصادقة على الحكم الصادر عن محكمة الثورة في طهران بإعدام اثنين من رجال الأعمال، «مهدي شمس وحميد فلاح هروي»، بتهمة التواطؤ مع رجل الأعمال الإيراني الملياردير بابك زنجاني،- حكم عليه بالإعدام في مارس 2016-، بعد إدانته باختلاس أموال الوزارة التي تبلغ نحو 2.7 مليار دولار أمريكي في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

وقال مير سجاد سعيد مهر محامي المتهمين، إن المحكمة العليا نقضت حكم الإعدام بحق موكليه.

وأشار إلى أن نقض حكم الإعدام جاء بعدما قدم مهدي شمس وحميد فلاح هروي أدلة إلى المحكمة بأنهما لم يكونا على علم بأن قيامهما بالتعاون مع رجل الأعمال بابك زنجاني الهدف منه استهداف الاقتصاد الإيراني والإخلال به.