طرد أساتذة جامعة صنعاء من منازلهم في اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

قام مسلحون حوثيون بإقتحام سكن أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء، وطردوا اثنين من أساتذتها وأسرهم من شققهم إلى الشارع، تنفيذا لأوامر من رئيس الجامعة غير الشرعي فوزي الصغير الذي فرضته ميليشيات الحوثي الانقلابية

وأكدت مصادر أكاديمية أن مسلحين تابعين لأمن الجامعة، اقتحموا الأحد، شقة الدكتور عبدالرزاق المعمري، بالقوة وتم طرد والدته المقعدة التي يتجاوز عمرها التسعين عاماً، وبقية أفراد أسرته منها، وذلك بعد ساعات من إخلائهم لشقة الدكتور المتوفى أحمد عارف باعباد وطرد أبنائه منها، وإلقاء أحدهم في السجن دون أي سبب.