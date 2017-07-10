النفط يرتفع بعد هدوء مخاوف الإمدادات الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

النفط يرتفع بعد هدوء مخاوف الإمدادات الأمريكية
ارتفعت أسعار النفط بعدما سجلت خسائر قوية خلال الأسبوع الماضي، مع هدوء المخاوف المتعلقة بتزايد الإمدادات الأمريكية، والتي قال عنها محللون إنها مبالغ فيها.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام ” برنت ” القياسي تسليم سبتمبر بنسبة 0.40% إلى 46.90 دولار للبرميل، كما ارتفع خام ” نايمكس ” الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.35% إلى 44.38 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:02 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
وأظهرت بيانات ” بيكر هيوز ” للخدمات النفطية، ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 7 منصات إلى 763 منصة.
فيما أظهرت البيانات الحكومية، ارتفاع صادرات الولايات المتحدة من الخام إلى 1.02 مليون برميل يوميًا خلال مايو/ أيار، من مليون برميل فقط خلال أبريل/ نيسان.
وانخفضت أسعار النفط بحوالي 3% تقريبًا خلال تعاملات الجمعة وسجلت خسائر أسبوعية قوية متأثرة بمخاوف من تزايد المعروض بفضل الإمدادات الأمريكية، لكن محللين أكدوا أن مخاوف الأسواق مبالغ فيها بعض الشيء.
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