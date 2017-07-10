النفط يرتفع بعد هدوء مخاوف الإمدادات الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

ارتفعت أسعار النفط بعدما سجلت خسائر قوية خلال الأسبوع الماضي، مع هدوء المخاوف المتعلقة بتزايد الإمدادات الأمريكية، والتي قال عنها محللون إنها مبالغ فيها.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام ” برنت ” القياسي تسليم سبتمبر بنسبة 0.40% إلى 46.90 دولار للبرميل، كما ارتفع خام ” نايمكس ” الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.35% إلى 44.38 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:02 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وأظهرت بيانات ” بيكر هيوز ” للخدمات النفطية، ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 7 منصات إلى 763 منصة.

فيما أظهرت البيانات الحكومية، ارتفاع صادرات الولايات المتحدة من الخام إلى 1.02 مليون برميل يوميًا خلال مايو/ أيار، من مليون برميل فقط خلال أبريل/ نيسان.

وانخفضت أسعار النفط بحوالي 3% تقريبًا خلال تعاملات الجمعة وسجلت خسائر أسبوعية قوية متأثرة بمخاوف من تزايد المعروض بفضل الإمدادات الأمريكية، لكن محللين أكدوا أن مخاوف الأسواق مبالغ فيها بعض الشيء.