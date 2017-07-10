بالفيديو.. المالية: سيتم إصدار صكوك خلال شهر يوليو الجاري - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن عجز الميزانية في الربع الثاني لا يزال أقل من المتوقع، وبدأ في التوازن والتعادل مع توقعات الوزارة.

وأضاف الجدعان في مقابلة مع قناة ” العربية ” على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين، أنه من المتوقع أن يكون مستوى الإنفاق أقل مما حُدّد سلفاً، وأن تكون الإيرادات أعلى ولكن ليس بذات الفرق في الربع الأول.

وحول برنامج ” حساب المواطن “، ذكر وزير المالية أن البرنامج يسير حسب ما خُطّط له، وسيتم إطلاقه قبل تعديل أسعار الطاقة.

وكشف أن المملكة تعتزم إصدار صكوك خلال شهر يوليو الجاري، وذلك ضمن وسائل تمويل العجز في الميزانية، مبيناً أنه لم يتحدد بعد قيمة وحجم الإصدار المزمع.