مورينيو يُخطط لصفع مدرب تشيلسي للمرة الثانية - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

كشفت صحيفة «صن»، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، بات قريبا من صفع الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، للمرة الثانية هذا الصيف، بخطف تيموي باكايوكو، بعد أن كان على بعد خطوات من ارتداء قميص البلوز.

وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو كان يرغب في التوقيع مع الصربي نيمانيا ماتيتش، متوسط ميدان تشيلسي، ولكن كونتي لن يفرط في اللاعب لمنافس مباشر، خاصة بعد تحويل وجهة لوكاكو من “ ستامفورد بريدج ” إلى “ أولد ترافورد ” ، ولذلك يفاوض الشياطين الحمر بديله باكايوكو.

وكانت التقارير الصحفية، قد أكدت اقتراب باكايوكو من تشيلسي بصفقة قد تصل إلى 37 مليون إسترليني على أن يكون ثالث صفقات البلوز لهذا الصيف، إلا أن البلوز لم يوقع مع اللاعب بعد.

ولعب باكايوكو 51 مباراة في الموسم المنصرم مع موناكو، وساهم في تتويجهم بلقب الدوري الفرنسي الغائب عن خزانة الفريق منذ 17 عاما، كما شارك للمرة الأولى مع منتخب الديوك الشهر الماضي.