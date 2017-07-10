بالفيديو.. عمرو أديب يسخر من تجاهل الجزيرة لـ " مليونية " المعارضة التركية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

انتقد الإعلامي المصري عمرو أديب قناة الجزيرة القطرية لتجاهلها مسيرة العدالة التي نظمتها المعارضة التركية على مدى 25 يومًا واختتمتها بحشد مليوني في إسطنبول أمس الأحد.

وقال أديب في برنامجه ” كل يوم ” إن قناة الجزيرة لا تتحدث عن الموضوع ولا كأنه في أي حاجة بتحصل.

