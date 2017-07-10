بالفيديو.. عمرو أديب يسخر من تجاهل الجزيرة لـ " مليونية " المعارضة التركية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. عمرو أديب يسخر من تجاهل الجزيرة لـ ” مليونية ” المعارضة التركية
انتقد الإعلامي المصري عمرو أديب قناة الجزيرة القطرية لتجاهلها مسيرة العدالة التي نظمتها المعارضة التركية على مدى 25 يومًا واختتمتها بحشد مليوني في إسطنبول أمس الأحد.
وقال أديب في برنامجه ” كل يوم ” إن قناة الجزيرة لا تتحدث عن الموضوع ولا كأنه في أي حاجة بتحصل.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 20 ساعة
عيونهم حول ياعمرو ,,,
,,, الجزيره تشوف القذى في عيون الناس ولا تشوف المصايب اللي عندهم وعند من لا يريدون الكلام عنه ,,
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 8 ساعات
أحسن الظن ي عمرو باشا ، يمكن القناة مابعد وصلها العلم😂😂