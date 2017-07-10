 بالفيديو.. عمرو أديب يسخر من تجاهل الجزيرة لـ " مليونية " المعارضة التركية - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. عمرو أديب يسخر من تجاهل الجزيرة لـ ” مليونية ” المعارضة التركية

بالفيديو.. عمرو أديب يسخر من تجاهل الجزيرة لـ ” مليونية ” المعارضة التركية
القاهرة(صدى):

انتقد الإعلامي المصري عمرو أديب قناة الجزيرة القطرية لتجاهلها مسيرة العدالة التي نظمتها المعارضة التركية على مدى 25 يومًا واختتمتها بحشد مليوني في إسطنبول أمس الأحد.

وقال أديب في برنامجه ” كل يوم ” إن قناة الجزيرة لا تتحدث عن الموضوع ولا كأنه في أي حاجة بتحصل.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 20 ساعة

عيونهم حول ياعمرو ,,,

,,, الجزيره تشوف القذى في عيون الناس ولا تشوف المصايب اللي عندهم وعند من لا يريدون الكلام عنه ,,

[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 8 ساعات

أحسن الظن ي عمرو باشا ، يمكن القناة مابعد وصلها العلم😂😂

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