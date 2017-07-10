إعلان نتائج القبول بجامعة أم القرى غرة ذي القعدة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قال مدير جامعة أم القرى، الدكتور بكري بن معتوق عساس أنه سيتم الإعلان عن نتائج الترشيح للطلبة المتقدمين للعام الجامعي القادم 1438/1439هـ ، عبر البوابة الإلكترونية الموحدة للقبول بمقر الجامعة الرئيسي بمكة وفروعها بمحافظات الجموم ، والليث ، والقنفذة، وأضم ، خلال الفترة من 1-4/11/1438هـ ، من خلال الرسائل النصية للمتقدمين .

جاء ذلك خلال حفل المعايدة التي نظمته إدارة العلاقات العامة والإعلام بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالمدينة الجامعية بالعابدية.