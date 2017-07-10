 إعلان نتائج القبول بجامعة أم القرى غرة ذي القعدة - صحيفة صدى الالكترونية

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إعلان نتائج القبول بجامعة أم القرى غرة ذي القعدة

إعلان نتائج القبول بجامعة أم القرى غرة ذي القعدة
طلال الغامدي(صدى):

قال مدير جامعة أم القرى، الدكتور بكري بن معتوق عساس أنه سيتم الإعلان عن نتائج الترشيح للطلبة المتقدمين للعام الجامعي القادم 1438/1439هـ ، عبر البوابة الإلكترونية الموحدة للقبول بمقر الجامعة الرئيسي بمكة وفروعها بمحافظات الجموم ، والليث ، والقنفذة، وأضم ، خلال الفترة من 1-4/11/1438هـ ، من خلال الرسائل النصية للمتقدمين .

جاء ذلك خلال حفل المعايدة التي نظمته إدارة العلاقات العامة والإعلام بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالمدينة الجامعية بالعابدية.

 


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[ عدد التعليقات: 7272 ] نشر منذ 20 ساعة

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