إعلان نتائج القبول بجامعة أم القرى غرة ذي القعدة - صحيفة صدى الالكترونية

إعلان نتائج القبول بجامعة أم القرى غرة ذي القعدة
قال مدير جامعة أم القرى، الدكتور بكري بن معتوق عساس أنه سيتم الإعلان عن نتائج الترشيح للطلبة المتقدمين للعام الجامعي القادم 1438/1439هـ ، عبر البوابة الإلكترونية الموحدة للقبول بمقر الجامعة الرئيسي بمكة وفروعها بمحافظات الجموم ، والليث ، والقنفذة، وأضم ، خلال الفترة من 1-4/11/1438هـ ، من خلال الرسائل النصية للمتقدمين .
جاء ذلك خلال حفل المعايدة التي نظمته إدارة العلاقات العامة والإعلام بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالمدينة الجامعية بالعابدية.
alfahd42[ عدد التعليقات: 7272 ] نشر منذ 20 ساعة
موفقين