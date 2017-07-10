سان جيرمان يختطف مبابي من الريال مقابل 100 مليون إسترليني - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن انضمام الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم موناكو، إلى ريال مدريد، خلال الصيف الجاري، بات مستحيلًا بعد عرض باريس سان جيرمان الأخير، الذي يسعى للتعاقد معه مقابل 100 مليون إسترليني، بالإضافة إلى راتب أسبوعي يصل إلى 200 ألف إسترليني، خلال الصيف الجاري.

وأشارت إذاعة “ كوبا ” إلى أن ريال مدريد لن يتمكن من دفع هذا الراتب لمبابي، ما قد يجعله ينسحب من الصفقة، ويتركها لنادي العاصمة الفرنسية.

وأوضحت أن هناك حالتين لقدوم اللاعب للنادي الملكي، وهما: أن يرفض مبابي العرض منحيًا الجانب المادي، ويوافق على اللعب لريال مدريد براتب أقل، والحالة الثانية أن يرفض موناكو التخلي عنه، والاحتفاظ به لموسم آخر، وبعدها قد يلبي الميرينجي طلباته المادية، ويحصل على توقيع اللاعب.