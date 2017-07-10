تفاصيل قتل طالبة بعد تكرار اغتصابها على يد عشيقها - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أقدم شاب في محافظة أسيوط جنوب مصر، على قتل طالبة في الصف الأول الإعدادي بعد إلحاحها على الزواج، لتورطهما في علاقة غير شرعية.

وعثرت أجهزة الأمن على جثة الفتاة،- 14 عاما-، ملقاه في الزراعات، وبجسدها إصابات لطلق ناري في أماكن مختلفة من الجسم.

وبالفحص تبين وجود علاقة عاطفية بين الطرفين تطورت إلي فعل غير مشروع، وعند إلحاح الفتاة على الشاب للزواج منها، حاول التهرب منها، إلى أنه امام إصرارها قرر التخلص منها.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط الشاب الذي اعترف أنه عاشرها معاشرة الأزواج، وعندما طلبت منه الزواج قرر التخلص منها، بعدما استدرجها إلى الزراعات، وهناك اغتصبها، ثم قتلها بالرصاص، وألقى جثتها في الزراعات بمساعدة اثنين من أصدقاءه.