تفاصيل قتل طالبة بعد تكرار اغتصابها على يد عشيقها - صحيفة صدى الالكترونية

تفاصيل قتل طالبة بعد تكرار اغتصابها على يد عشيقها
أقدم شاب في محافظة أسيوط جنوب مصر، على قتل طالبة في الصف الأول الإعدادي بعد إلحاحها على الزواج، لتورطهما في علاقة غير شرعية.
وعثرت أجهزة الأمن على جثة الفتاة،- 14 عاما-، ملقاه في الزراعات، وبجسدها إصابات لطلق ناري في أماكن مختلفة من الجسم.
وبالفحص تبين وجود علاقة عاطفية بين الطرفين تطورت إلي فعل غير مشروع، وعند إلحاح الفتاة على الشاب للزواج منها، حاول التهرب منها، إلى أنه امام إصرارها قرر التخلص منها.
وتمكنت قوات الأمن من ضبط الشاب الذي اعترف أنه عاشرها معاشرة الأزواج، وعندما طلبت منه الزواج قرر التخلص منها، بعدما استدرجها إلى الزراعات، وهناك اغتصبها، ثم قتلها بالرصاص، وألقى جثتها في الزراعات بمساعدة اثنين من أصدقاءه.
قم بس قم[ عدد التعليقات: 9859 ] نشر منذ 20 ساعة
انتشر القتل والفساد في مصر الخطف صار لعبتهم
كان زمان[ عدد التعليقات: 837 ] نشر منذ 19 ساعة
اللهم سترك …..
ابو لما[ عدد التعليقات: 651 ] نشر منذ 18 ساعة
يعني ذا الثور وغيره من اللي يغتصب ويقتل ع باله سوي جريمتك ومع السلامه …
ياهوو وش ذي العقول الله لايبلانا.
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17156 ] نشر منذ 17 ساعة
تستاهل جعلها فحريقة هي واياه🤗🤗
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13337 ] نشر منذ 17 ساعة
اللهم لاشماته الحمد لله الذي عافانا
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 17 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3678 ] نشر منذ 15 ساعة
غرر فيها وبعدين قتلها جعله يتمنى الموت ولا يلقاه