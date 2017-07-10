انطلاق مفاوضات السوريين في جنيف معززة باتفاق وقف النار جنوب البلاد - صحيفة صدى الالكترونية

جنيف(صدى):

انطلقت في جنيف الجولة السابعة من مفاوضات السوريين برعاية أممية، وسط آمال ضئيلة في إمكانية تحقيق تقدم ملموس وعاجل لإنهاء الأزمة السورية المستمرة طيلة أكثر من ست سنوات.

وتأتي هذه الجولة من مفاوضات وفدي الحكومة والمعارضة السوريين غداة بدء سريان وقف النار في ثلاث محافظات جنوب سوريا، عملا باتفاق روسي أميركي أردني استند إلى مذكرة مناطق وقف التصعيد التي أقرت في اجتماعات أستانا في مايو الماضي.

ومن المقرر أن يستكمل السوريون بحث أربع قضايا أساسية في التسوية، هي الدستور والحكم والانتخابات ومكافحة الإرهاب، تزامنا مع اجتماعات تقنية ستتناول ” مسائل قانونية ودستورية ” .