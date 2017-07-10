 مايكروسوفت تعد للاستغناء عن آلاف الموظفين - صحيفة صدى الالكترونية

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مايكروسوفت تعد للاستغناء عن آلاف الموظفين

مايكروسوفت تعد للاستغناء عن آلاف الموظفين
واشنطن(صدى):

ذكرت مصادر إن شركة مايكروسوفت تنوي الاستغناء عن ” آلاف ” الموظفين غالبيتهم من خارج الولايات المتحدة.

قالت مصادر اليوم الاثنين أن مايكروسوفت تعد لعملية إعادة تنظيم ستؤثر على فرقها للمبيعاتها والتسويق مع تركيزها على أنشطة ” الحوسبة السحابية ” السريعة النمو.

وشهدت أ سهم مايكروسوفت تراجعاً 0.67 % إلى 68.61 دولار وفقاً لرويترز .

والجدير بالذكر أن مايكروسوفت مقرها ريدموند بولاية واشنطن، بلغ عدد العاملين بها حوالي 120 ألفا حول العالم في الثلاثين من مارس / آذار وتشكل فرق المبيعات والتسويق حوالي 19 بالمئة من قوة العمل.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7272 ] نشر منذ 20 ساعة

ليه كذا

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