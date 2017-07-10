مايكروسوفت تعد للاستغناء عن آلاف الموظفين - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

ذكرت مصادر إن شركة مايكروسوفت تنوي الاستغناء عن ” آلاف ” الموظفين غالبيتهم من خارج الولايات المتحدة.

قالت مصادر اليوم الاثنين أن مايكروسوفت تعد لعملية إعادة تنظيم ستؤثر على فرقها للمبيعاتها والتسويق مع تركيزها على أنشطة ” الحوسبة السحابية ” السريعة النمو.

وشهدت أ سهم مايكروسوفت تراجعاً 0.67 % إلى 68.61 دولار وفقاً لرويترز .

والجدير بالذكر أن مايكروسوفت مقرها ريدموند بولاية واشنطن، بلغ عدد العاملين بها حوالي 120 ألفا حول العالم في الثلاثين من مارس / آذار وتشكل فرق المبيعات والتسويق حوالي 19 بالمئة من قوة العمل.