بالصور.. الهلال الأحمر بمكة يقيم حفل معايدة لمنسوبيها - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. الهلال الأحمر بمكة يقيم حفل معايدة لمنسوبيها
أقامت هيئه الهلال الأحمر السعودي بمنطقه مكة المكرمة حفل المعايدة السنوي لعيد الفطر المبارك، بحضور مدير عام الفرع الدكتور خالد سالم الحبشي، والقيادات الفنية والاسعافية ومدراء الإدارات ومنسوبي الفرع.
وهنأ المدير العام منسوبي الإدارة بعيد الفطر المبارك، وسأل الله للجميع أن يجعل أيامهم أيام خيراً وبركة، وأن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم.
وتبادل الـحضور التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة في جو ساده الفرح والسرور والألفة والتقارب، وتناول الجميع في نهاية الحفل وجبة الإفطار.
alfahd42[ عدد التعليقات: 7272 ] نشر منذ 20 ساعة
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