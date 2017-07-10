بالصور.. الهلال الأحمر بمكة يقيم حفل معايدة لمنسوبيها - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أقامت هيئه الهلال الأحمر السعودي بمنطقه مكة المكرمة حفل المعايدة السنوي لعيد الفطر ‏المبارك، بحضور مدير عام الفرع الدكتور خالد سالم الحبشي، والقيادات الفنية والاسعافية ومدراء الإدارات ومنسوبي الفرع.‏

وهنأ المدير العام منسوبي الإدارة بعيد الفطر المبارك، وسأل الله ‏للجميع أن يجعل أيامهم أيام خيراً وبركة، وأن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم.

وتبادل الـحضور التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة في جو ساده الفرح ‏والسرور والألفة والتقارب، وتناول الجميع في نهاية الحفل وجبة الإفطار.‏