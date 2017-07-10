مقتل 40 من قوات سوريا الديمقراطية في قصف خاطئ للتحالف الدولي - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

قتل 40 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من واشنطن، فى قصف جوى لقوات التحالف الدولي على ريف الرقة أصاب بالخطأ موقعا تابعا لسوريا الديمقراطية.

وقالت مصادر محلية سورية، اليوم، إن مقاتلات التحالف قصفت بالخطأ مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية خلال استهدافها مواقع لـ ” داعش ” فى قرية العكيرشى، ما أسفر عن مقتل 40 عنصرا وإصابة آخرين .

ونفذت قوات التحالف غارات على الرقة- أمس- أسفرت عن مقتل 23 مدنيا وإصابة 50 آخرين، فضلا عن مقتل عدد من المدنيين فى المعارك الدائرة بين قوات سوريا الديمقراطية (الكردية) وبين داعش فى محاور مدينة الرقة ومناطق متفرقة داخل المدينة.