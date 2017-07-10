الراجحي الاستثمارية في الرياض تعلن عن وظائف شاغرة للرجال - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله الفهد(صدى):

وفرت مجموعة شركات سليمان بن عبدالعزيز الراجحي للاستثمارات العقارية «الراجحي الاستثمارية»، وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مسؤول الرواتب: شهادة الدبلوم في تخصص ذي صلة، مع وجود خبرة سابقة.

2- مدير المشروعات: درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة، مع وجود خبرة سابقة.

3- مشرف عقود: درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة، مع وجود خبرة سابقة.

4- سكرتير تنفيذي: درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة، مع وجود خبرة سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 يوليو 2017م؛ ومستمر حتى تاريخ 6 أكتوبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، « http://careers.alrajhiinvestments.com/ar/jobs.php».