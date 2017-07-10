تفاصيل منتج التمويل المدعوم السكني من البنك الأهلي - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أطلق البنك الأهلي منتج «التمويل المدعوم السكني»، وتطوير النظام لربطه بشكل آلي مع نظام صندوق التنمية العقارية، في إطار شراكته مع وزارة الإسكان والصندوق العقاري.

وقال البنك إن المنتج يستهدف العملاء الذين حصلوا على موافقة من الصندوق العقاري، إذ يقوم الصندوق بسداد معدل الربح السنوي عن المستفيدين بنسب متفاوتة حسب عدد أفراد الأسرة ومستوى الدخل والعمر.

وسيقدم الصندوق دعم 100% لمنخفضي ومتوسطي الدخل وذلك حسب أنظمة ولوائح الصندوق.

ويمتاز البرنامج بأنه مجاز من الهيئة الشرعية، والحد الأقصى للتمويل حسب سياسة الصندوق 500 ألف ريال والحد الأقصى أربعة ملايين ريال، وأن المستفيد سيدفع الأرباح الفائضة عن دعم الصندوق.