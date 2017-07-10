ارتفاع رخص المواد الصحية 57% خلال عام - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أصدرت بيانات لوزارة الشؤون البلدية والقروية جاء فيها ارتفاع معدلات النمو لعام 1437 تعد الأعلى خلال أربعة أعوام.

وتصدر نشاط المواد الصحية معدلات نمو الرخص خلال العام الماضي، حيث وصلت إلى نحو 57 في المائة لتبلغ 16.4 ألف رخصة مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة المماثلة من العام السابق البالغة حينها 10.4 ألف رخصة.

كما جاء بعده وبحسب النمو قطاع صيانة السيارات والآلات بنسبة 37 في المائة لتبلغ 25.1 ألف رخصة وبفارق 6.7 آلاف عن مثيلتها العام السابق، وأتى ثالثا نشاط الأسواق المركزية التي بلغت بنهاية العام الماضي، 2.3 ألف ومقارنة بنحو 1.7 ألف سوق مركزية للفترة المماثلة للعام السابق (1436 هـ) لتبلغ بذلك نسبة النمو 35.3 في المائة.