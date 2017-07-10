مدير تعليم تبوك يؤكد أهمية تجهيز آلية منتظمة لتسهيل إجراءات المستفيد - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

أكد مدير عام التعليم المكلف بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري على أهمية خدمة المستفيد وسرعة الرد على الطلبات الموجهة إلى الإدارات وتجهيز آلية منتظمة تسهم في تسهيل الإجراءات واختصار الوقت على المراجع والمستفيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس بإدارة تعليم منطقة تبوك بحضور مديري الإدارات ذات العلاقة بخدمات المستفيدين.

وشدد العُمري على تفعيل التقنية الحديثة وضرورة تعاون الأقسام والإدارات في تذليل جميع الصعوبات وسرعة الاستجابة لطلبات المستفيدين سواء من منسوبي التعليم أو غيرهم.

وفي ختام الاجتماع تم طرح العديد من المقترحات والتوصيات لتطوير وتحسين أداء العمل في هذه الإدارات.