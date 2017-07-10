 روحاني و خامنئي في لقاء مشترك بعد طول انتظار - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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روحاني و خامنئي في لقاء مشترك بعد طول انتظار

روحاني و خامنئي في لقاء مشترك بعد طول انتظار
طهران(صدى):

يلتقي الرئيس الإيراني حسن روحاني بالمرشد علي خامنئي اليوم الأثنين وذلك بعد ثلاثة أسابيع من الانتظار لإجراء مباحثات حول تشكيلة الحكومة القادمة وسط توتر سياسي بين الرئيس وقادة الحرس الثوري خلال الأيام القليلة الماضية .

وقال نائب روحاني ، إسحاق جهانغيري، أول أمس السبت ، إن روحاني يجري مباحثات مع أركان النظام وأجهزة لتشكيل الحكومة القادمة ، محاولاً التوصل لتشكيل وزارة تتناسب مع شعاراته السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الانتخابات.

وجاءت تصريحات جهانغيري بعد أيام من إعلان عضو الهيئة الرئاسية في التيار الإصلاحي عبد الله ناصري عن فشل روحاني في مقابلة المرشد

 


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