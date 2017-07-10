رضوى الغذائية تعلن عن وظائف شاغرة للرجال بالرياض وجدة - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله الفهد(صدى):

طرحت شركة رضوى الغذائية، وظائف شاغرة للرجال، لحملة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

1- بائع – (وظيفتين / جدة): شهادة الدبلوم في تخصص ذي صلة، مع وجود خبرة سابقة.

2- مشرف الحسابات الرئيسية – (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة، أو ما يعادلها، مع وجود خبرة سابقة.

3- مشرف مبيعات – (جدة): درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة، أو ما يعادلها، مع وجود خبرة سابقة.

وأتاحت الشركة، التقديم عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 يوليو 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 أكتوبر 2017م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل من «هنا».