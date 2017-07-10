البنك السعودي الفرنسي يوزع 1.2 مليار ريال أرباح عن النصف الأول من 2017 - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أوصى مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي بتوزيع (1259) مليون ريال كأرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الأول من 2017 بحصة (1.05) ريال للسهم الواحد ونسبة توزيع (10.5 %) من القيمة الأسمية للسهم على أن يكون عدد الأسهم المستحقة للأرباح (1.199.357.167) سهم.

ونبه البنك السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع (عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي) لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.