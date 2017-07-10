جامعة الإمام تعلن وقف الانتساب رسميًا - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رسميًا اليوم وقف التسجيل في التعليم المطور ” الانتساب ” لتلحق بذلك ببقية الجامعات والتي أعلنت عن إيقافه في وقت ماضي .

جاء ذلك عبر صفحتها على ” تويتر ” تم إيقاف التسجيل بالتعليم عن بعد بدءًا من العام الجامعي ١٤٣٨-١٤٣٩هـ.

ويذكر أن عددً من الجامعات السعودية قد أعلنت بشكل رسمي إيقاف برامج الانتساب والتعليم عن بُعد للعام الدراسي الجديد، وسط حالة من الضجر بين أوساط الكثيرين ممن لم تتح لهم الفرصة في وقت سابق لإكمال الدراسة الجامعية .