شرح تفصيلي للإجراءات التنظيمية لمؤسسات حجاج الداخل - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

اعتمد وزير الحج محمد صالح بنتن مؤخرا، دليل الإجراءات التنظيمية لمؤسسات حجاج الداخل، والذي يمنع مؤسسات حجاج الداخل من ترويج إعلانات «حجVIP ».

وجاء بالدليل أنه لا يحق للشركات الإعلان عن الخدمات التي ستقدمها إلا بعد الحصول على الرخصة الموسمية، مع ضرورة الابتعاد عن المبالغة في الإعلان، بما في ذلك الترويج لبرامج الخدمة الخاصة وخدمات الـ ” VIP ” ، والصور الدالة عليها.

ومنعت الوزارة عرض القنوات الفضائية في مخيمات الحجاج، باستثناء القنوات المحلية وقناة الإخبارية السعودية.

وشدد على أهمية إسكان حجاج برنامج الحج الميسر في يوم التروية وأيام التشريق في مبانٍ سكنية بالأحياء المحيطة بمشعر منى، مع تخصيص مساحة أربعة أمتار مربعة لكل حاج، وإلزام الشركات بجدول التفويج إلى الجمرات ونقلهم من مزدلفة إلى مقارّ إقامتهم.