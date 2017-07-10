70 رجل إطفاء يكافحون لإخماد حريق اندلع داخل سوق شعبي في لندن - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

يكافح زهاء 70 رجل إطفاء حريقًا كبيرًا اندلع فجر اليوم الاثنين، داخل سوق كامدن لوك الشهير في العاصمة البريطانية لندن.

وذكر فريق إطفاء الحرائق في أنه أرسل أيضًا عشر سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، فيما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وأوضح أن النيران امتدت إلى «الطوابق الأول والثاني والثالث إضافة إلى سطح مبنى داخل السوق»، مطالبًا من جميع سكان المنطقة الابتعاد عن مكان الحريق. ويأتي هذا الحادث بعد أقل من شهر من حريق كبير داخل برج غرينفل السكني في لندن، أسفر عن مقتل 80 شخصًا على الأقل.