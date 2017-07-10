الأرصاد: طقس شديد الحرارة على شمال شرق وشرق المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الاثنين، استمرار طقس حار على معظم مناطق المملكة شديد الحرارة على شمال شرق وشرق المملكة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل 2 كم على مناطق «المنطقة الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، نجران، جازان» تشمل السواحل منها.

في حين تبقى السماء غائمة جزئياً على شمال ووسط وجنوب غرب المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير فترة مابعد الظهيرة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، جنوبية جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم ساعة على الجزء الشمالي و الأوسط، وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-38 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.