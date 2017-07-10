بالفيديو.. المغامسي: من يقتل من سكان المناطق الحدودية بمقذوف حوثي يعد شهيدا - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

شدد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، على أن سكان المناطق الحدودية التي يتم استهدافها من قِبل الحوثيين، يعتبرون من المرابطين ومن يقتل منهم بسبب مقذوف يعدّ شهيداً.

وأوضح المغامسي، في كلمة وجهها لأهالي المناطق المتأثرة بأحداث الحد الجنوبي، خلال فعالية «أبناء شهداء الوطن» بجدة، إن سكان المناطق الحدودية حالهم مع بقائهم، فإذا ظلوا باقين في مدنهم وقراهم، فإن حالهم أشبه ما يكون بالرباط في سبيل الله.